Araştırma: Türk halkı Black Friday dönemindeki kampanyalara güvenmiyor
Areda Survey’in bin 100 kişi ile gerçekleştirdiği Black Friday araştırması sonuçları Türk halkının bu dönemde yapılan kampanyalara güvenmediğini ortaya koydu.
Türkiye’de ‘Efsane Cuma’ olarak kabul gören Black Friday döneminde reklam kampanyaları ile tüketiciler alışveriş yapmaya teşvik ediliyor. Areda Survey’in yapmış olduğu araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 56,8’i kampanya dönemindeki indirimlere güvenmiyor. Bu dönemde tüketicilerin yüzde 33,1’i alışveriş yaparken, yüzde 66,9’u alışveriş yapmayı tercih etmiyor.
“ALIŞVERİŞLERİN YÜZDE 75’İ ONLİNE PAZARYERLERİNDE YAPILIYOR”
Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 35,1’i bu dönemi Efsane Cuma olarak kabul ediyor. Bu dönemdeki alışverişlerin yüzde 75,4’ü ise online pazaryerlerinde yapılıyor. Alışveriş yapmaya etki eden unsurlarda ise yüzde 39,6 ile sosyal medya reklamları öne çıkıyor.
METODOLOJİ
Araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak 22 Eylül - 05 Ekim tarihleri arasında bin 100 kişi ile gerçekleştirildi.
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