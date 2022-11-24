Sabah zam gelmişti! Benzine indirim yolda

24 Kasım 2022 Perşembe, 16:17

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



Brent petrolün varil fiyatı 88 dolara kadar indi. Dolar da beklentilerin altında gelen enflasyon rakamlarıyla yüzde 1 değer kaybetti.



En son 4 Kasım tarihinde benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 49 kuruş artmıştı.

15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1.56 TL fiyat indirimi gelmişti.

Geçtiğimiz hafta benzine 3 defa indirim geldi.

BENZİNE ZAM MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda 55 kuruş zam geldi.

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR



Sektör kaynaklarının aktardığına göre gece yarısından itibaren benzin grubunda 47 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.













