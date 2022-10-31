Arjantinli sendikacı Sosa özelleştirmeyi anlattı: 'Emekçinin yükü şirketin kârı artıyor'

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de özelleştirmeler hız kesmeden sürerken, Arjantin, özelleştirdiği demiryollarını yeniden devletleştirmeyi tartışıyor. Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu (ITF) yöneticisi, Arjantinli sendikacı Julio Sosa, ülkesinde demiryollarının özelleştirilmesinin ardından personel sayısı azaltılırken, çalışma saatlerinin uzatıldığını, bazı hatlarda ise yolcu treni bile çalıştırılmadığını belirterek uygulamanın başarısız olduğunu açıkladı.

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın (BTS) da üyesi olduğu ITF yöneticileri Türkiye’ye geldi. ITF Demiryolları Seksiyonu Küresel İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Julio Sosa, Türkiye ile benzerlikler taşıyan Arjantin demiryollarının içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

KAMULAŞTIRMAYA DÖNÜŞ

Sosa, Arjantin demiryollarında da Dünya Bankası’nın özelleştirme uygulamalarının yaşama geçirildiğine dikkat çekerken, süreci şöyle anlattı:

“1990’larda kamuoyunda demiryollarının zarar ettiği propagandasıyla algı oluşturuldu. 22 kamu kuruluşu özelleştirildi. 47 bin kilometre hat uzunluğu ve 120 bin çalışan varken özelleştirilmelerle çalışan sayısı 26 bine düşürüldü. Çalışma saatleri günlük 8 saatten 12 saate çıkarıldı. 47 bin kilometre olan hattın 28 bin kilometresinde tren işletmeciliği yapılmaya başlandı. Bu hatlarda yolcu trenleri çalıştırılmadı.” Sosa, bugün ise özelleştirmelerin yanlışlarının görüldüğünü belirterek yeniden devletleştirilmesi çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

"TOPLUM YOKSULLAŞIR"

BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir ise Türkiye’de de özelleştirme uygulamalarının gündemde olduğunu belirterek “Yeniden yapılandırma” adı altında yaşama geçirilen uygulamalar Dünya Bankası’nın planı. Özelleştirme toplumsal yoksullaşmaya neden olacak” dedi. Toplantıda “sermayenin daha fazla kâr hırsına karşı kamusal hizmeti esas alan devletçi ekonomik modele geçilmesi, çalışma saatlerinin düşürülerek ilave istihdam yaratılması için çalışmalara devam edilmesi” konusunda görüş birliğine varıldı.