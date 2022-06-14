Arka arkaya gelen zamlar sonrası halk çözümü ücretsiz verilen gıdada buluyor

14 Haziran 2022 Salı, 04:00

Zamlarla yurttaşların alım gücü düştü. Gıdaya ulaşmakta zorluk çeken yurttaşlar çareyi askıdaki ürünlerde buluyor. Cumhuriyet askıda ürünleri yurttaşlara ulaştıran esnaflarla ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ile konuştu.

Elektrik, doğalgaz ve gıda ürünlerine gelen zamlarla yurttaşların alım gücü giderek düşüyor. Tüketici Hakları Derneği’nin verilerine göre 80 milyondan fazla tüketici yoksulluk sınırında. Son dönemde gelen zamlarla tüketiciler gıda ürünlerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Gıda ürünlerini alamayan yurttaşlar çareyi ücretsiz olarak verilen askıda gıdada buluyor. Askıda ekmek ile başlayan uygulama askıda simit, askıda tavuk gibi farklı gıda ürünlerinde de varlığını sürdürüyor.

"ANNELER YARDIM İSTİYOR"

Kasap Arif Elarslan da askıda tavuk uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine tavuk dağıtıyor. Elarslan, “Son dönemde askıda tavuk dağıtımında artış oldu. 500-1000 arasında tavuk dağıtımı yaptık. Bazı günler yardım edenler oluyor bazı günlerse hiç askıda tavuk olmuyor. İhtiyacı olan insanlar gelip alıyor. Öyle annelere şahit oldum ki. ‘Yardım edin. Bu akşam evimde hiç yiyecek yok.’ diyen anneler gördüm. Askıda tavuk olmasa da ben kendi cebimden veririm” ifadelerini kullandı.

"KİLOLARCA ALIYORLARDI"

Elarslan, “Müşterilerimde kilo kilo kıyma alanlar, şimdi ise 20 liralık kıyma istiyorlar. İnsanlarımız gerçekten çok sıkıntıdalar. Kaç sene evvel yaptığımız işlerin şu ara yarısını bile yapamıyoruz. Bir esnaf olarak halkın refah seviyesinin yükselmesini ve istediği gibi alışveriş yapabilmesini istiyorum” diye konuştu.

"BİR AİLEYE 20 LİRA"

Son dönemdeki zamlardan sonra askıda ekmek bile yok diyen Fırıncı Hızır Türüt ise şunları söyledi: “Eskiden askıda ekmek bırakıyorlardı ancak şimdi maliyetler yükseldikçe yurttaşların da nakiti olmadığı için askıda ekmeğimiz yok. Elimizden geldiğince biz yardım etmeye çalışıyoruz. Ekmek 4 lira. Ortalama bir aileye göre çok fazla. Ben fırıncı olmasam 4 liraya ekmeğe para veremem. Bir ailede 4-5 kişi olunca ekmek 20 liraya geliyor”

"ÖĞRENCİLER SİMİT SORUYOR"

Cumhuriyet, askıda gıda uygulamasını hayata geçiren esnaflarla konuştu. Kadıköy’de simitçi olan Zeynel Yüksel, “Öğrenciler askıda simit var mı diye soruyor. Bazen küçük çocuğu olan anneler oluyor. Çocukları simit almak istiyor ancak pahalılıktan alamıyorlar. Ben anlıyorum ve simit isteyip alamayanlara askıda simit var diyorum, çağırıyorum. Askıda simit olmadığında kendi cebimden veriyorum. Askıda simitini 15’ini destek olanlar veriyorsa 20’sini ben veriyorum. Keşke simit alamayanlar gelse de benden istese” dedi. Yüksel, “Ekonomi çöktü. Sadece marketler, lokantalar alım satım olanlar biraz çarkı döndürüyorlar ama asgari ücret alanlar, 2.500 lira emekli maaşı alanlar çok sıkıntılı. Son dönemde gelen zamlar çok yanlış. Maaşlar aynı düzende ancak zamlar aldı başını gitti” diyerek yaşanan sürece işaret etti.

ASGARİ, AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar meselenin yapısal boyutuna işaret etti: “Askıda gıdalar toplumun açlığa ve yoksulluğa sürüklendiğinin göstergesidir. Bunun nedeni de Türkiye’de uygulanan politikalardır. Biz dernek olarak en son yaptığımız araştırmada yoksulluğun hangi boyutlara geldiğini açıkladık. Asgari ücret, yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldı. Toplumun yüzde 95’i aç ve yoksul olduğu anlaşıldı. Nüfusun yarısına yakını açlık sınırının altında. Nüfusun yüzde 45’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 80 milyon kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor”

"MUHTAÇLIĞI GİDERİN"

Çakar, “Türkiye hangi noktaya geldi? Askıya gıda asılıyor şu rezalete bakın. Türkiye’de aç ve yoksul insanların ekmeğe muhtaç olmaması için önlemler alınmalıdır” dedi. Hükümete çağrıda bulunan Çakar, “Açlar ve yoksullar adına sesleniyorum. Halkı aç ve yoksul bırakan politikalarınızı ivedilikle terkedin. Halkın açlığını giderecek ekonomik ve sosyal politikalar ortaya koyun” dedi.