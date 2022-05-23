Enflasyona endeksli bono projesi yine yoksulun cebindeki parayı alacak

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Hükümetin “faiz neden enflasyon sonuç” iddiasıyla başlattığı ekonomi tezi, çıkmaza saplanıyor. Kur korumalı mevduat (KKM), YUVAM Hesabı ve satılan milyarlarca dolar ile tonlarca altın TL’deki erimeyi durduramayınca hükümetin aylardır üzerinde çalıştığı enflasyon endeksli bono yeniden gündem oldu. Ekonomistler, bu ürünün enflasyonu ve kuru durduramayacağını belirterek mücadele için ekonomi kurallarına dönülmesi uyarısı yapıyor.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, eğer uygulama hayata geçerse bankalarda mevduat kalmayacağını belirtti. Enflasyonla mücadelenin aracının bunlar olmadığını söyleyen Durmuş, şöyle konuştu:

“Bankalar bonoya kaçan mevduatları tutmak için mevduat faizlerini artırır ve dolaylı bir faiz artırımı olur. Ayrıca uzun vadede enflasyonu daha da katılaştırır. Vatandaşa, paranı harcama, gel bana borç ver diyorlar.”

"AKILLI BİR PROJE DEĞİL"

Hükümetin bu gibi ürünlerle güven yaratmaya çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Burhan Şenatalar ise şunları söyledi:

“Piyasalarda büyük bir güven kaybı var. Önce bu tahsis edilmeli ama bu gibi ürünlerle olmaz artık o gemi kaçtı. Hükümet şimdi dövize geçişi durdurmak istiyor ve alternatif sunuyor. Ama bu bahsedilen alternatif dövize geçişi durdururken aynı zamanda da mevduattan kaçıracak ve bankaların nakit dengesi bozulacak. Bir tarafı düzeltirken diğer tarafı bozuyorlar. Böyle olmaz bu iş toptan bir değişimle güven tahsisi şart, bunun yolu da seçimdir. Devlet harcamalarının giderek artan bir kısmı faiz harcamasına gidecek. Akıllı bir proje değil.”

Yeni bono ürünü ile birlikte bir kez daha dar gelirli ve yoksul halkın zengin yatırımcıyı finanse edeceğini söyleyen Prof. Dr. Duran Bülbül de bunun gizli bir faiz artırımı anlamına geldiğini söyledi. Hükümetin enflasyonu düşürmekten ziyade parası olanın parasını korumaya yönelik adımlar attığını söyleyen Bülbül şöyle konuştu: “Devlet parası olanı korumak için el altından enflasyon kadar (yüzde 70) faiz verecek. İktidarını iç borçlanmayla ayakta tutmaya çalışıyorlar.”

Prof. Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından “Enflasyona dayalı tahvil fikri KORKUNÇ yanlış bir fikir.

1) TUİK’in rakamlarına güven daha da azalır.

2) İnsanlar birikimlerini bankalara ve şirketlere koymak yerine bu tahvile koyarlarsa of off...

Allah aşkına 100-200 yıl önce temeli atılmış ekonomi bilimini tersyüz etmeyin” paylaşımını yaptı.