Aroma işçileri eyleme başlamıştı: Tekgıda-İş'ten açıklama!

20 Haziran’a kadar tamamlanması gereken süreçte yetkili sendika Tekgıda-İş, konkordato yönetiminin sunduğu yüzde 30’luk zam ve özel sağlık sigortasının kaldırılması teklifine onay verdi. Ancak 250 işçi, sözleşmenin kendi iradelerini yansıtmadığını belirterek üretimi durdurdu ve fabrika önünde eyleme başladı. İşçilerin eyleme gittiği sürecin ardından Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel yazılı açıklama yayımlandı.

Sendika yönetimi, teklifin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda çalışanları koruma amacı taşıdığını ve süreci birlikte aşma niyetinde olduklarını ifade etti. Öte yandan işçiler, teklif edilen koşulların kabul edilemez olduğunu ve taleplerinin karşılanmasını istediklerini dile getirdi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: