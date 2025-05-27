Aroma işçileri eyleme başlamıştı: Tekgıda-İş'ten açıklama!

20 Haziran’a kadar tamamlanması gereken süreçte yetkili sendika Tekgıda-İş, konkordato yönetiminin sunduğu yüzde 30’luk zam ve özel sağlık sigortasının kaldırılması teklifine onay verdi. Ancak 250 işçi, sözleşmenin kendi iradelerini yansıtmadığını belirterek üretimi durdurdu ve fabrika önünde eyleme başladı. İşçilerin eyleme gittiği sürecin ardından Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel yazılı açıklama yayımlandı.
Sendika yönetimi, teklifin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda çalışanları koruma amacı taşıdığını ve süreci birlikte aşma niyetinde olduklarını ifade etti. Öte yandan işçiler, teklif edilen koşulların kabul edilemez olduğunu ve taleplerinin karşılanmasını istediklerini dile getirdi.
Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Çok değerli AROMA işçisi ve sendikamızın kıymetli üyeleri,
Uzun yıllardır emeğinizle katkı sağladığınız AROMA Meyve Suları ve İçme Suyu işletmesinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle şirket kayyuma devredilmiş ve bu şekilde yönetilmektedir.
Biz Tekgıda-İş Sendikası olarak, 60 yılı aşkın süredir bu işyerinde örgütlüyüz. Çalışanların iş ve aş sahibi olmalarını, yaşam kalitelerinin artmasını, en iyi çalışma koşullarında üretim yapmalarını ve satın alma güçlerinin yükselmesini amaçladık. Geçmişte Türkiye’nin en iyi toplu iş sözleşmelerini yaparak çalışanlar, sendika ve işveren arasında güzel bir çalışma ortamı sağladık.
Ancak, AROMA işvereninin 2006-2007 yıllarında yaptığı döviz kredili yatırımlar ve sonrasında yaşanan ekonomik krizler, şirketi borç sarmalına soktu. Ekonomik krizlerin etkileri her defasında arttı ve şirket doğru yönetilemediği için bugün kayyum atanmak zorunda kaldı. Ülkemizde yaşanan ekonomik kırılmalar da bu süreci daha da zorlaştırdı. Bu durum, onlarca yıllık bir şirketi var olma-yok olma noktasına getirdi.
Tekgıda-İş Sendikası olarak 2025 ocak ayından itibaren yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, çalışanların işini kaybetmemesi ve şirketin devam etmesi için ortak çözümler aradık. Yakın zamanda kayyum heyeti ve işveren temsilcileriyle sendika genel merkezinde yapılan toplantıda şirketin durumu ve çalışanların hakları görüşüldü. Bunun sonucunda;
- 2025 yılı ücret zammının 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olması,
- Ücret zamlarının bu yıl için %30 civarında olması,
- Sosyal yardımlarda 2025’te artış yapılmaması ancak 2026’dan itibaren toplu sözleşmede ücret artışlarının altışar aylık periyotlarla yapılması,
konularında ön mutabakat sağlandı. Sendika yönetimi, bu zor koşullarda sürecin atlatılması için prensip olarak bu mutabakata olumlu baktı. Ancak henüz resmi toplu iş sözleşmesi imzalanmadı ve görünüşe göre imzalanması da zor.
- 2026’dan itibaren sosyal yardımlarda yıllık artış sağlanması
Tekgıda-İş Sendikası, ülke ve işyerleri için iyi günlerde ve zor günlerde birlikte hareket etme ilkesiyle faaliyetini sürdürüyor. İşletmeler olmadan işçi olmaz. Önceliğimiz, işletmenin rekabet gücünü artırmak, istihdamı geliştirmek, güvenli ve sürdürülebilir ücret politikalarıyla sendikal mücadeleyi devam ettirmektir.
Biz, gerçekçilikten uzak taleplerle işletmenin kapanmasına yol açan bir sendika olmadık, olmayacağız.
Bu nedenle AROMA işçilerini işlerine ve işyerlerine sahip çıkmaya, zor günlerde dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi işletmenin ve çalışanların sürdürülebilirliği için mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz."
Umuyoruz bu zor günleri birlikte aşar, geleceği birlikte şekillendiririz. Ya da işçiler üretmeme hakkını kullanarak fabrikanın kapısına kilit vurabilir. Ancak sendika olarak böyle bir kararın içinde olmayacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.