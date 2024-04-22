Artan fiyatlar kasapları da yordu

Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:43

Güncelleme: 22.04.2024 - 09:43

Hemen her hafta yeni bir zam haberi gelen kırmızı ve beyaz ette yaşanan durum tüketicilerin yanı sıra kasap esnafını da yordu. Kasaplardan da artan et fiyatlarına karşı dükkan kapatma çağrıları geliyor.

Bayramda 3 gün boyunca tavuk arzının durduğunu bu 3 günün ardından fiyatın kilo başına 10 TL zamlı geldiğini söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Bayramdan önce 85-90 olan tavuk 120 lira oldu. 580 lira olan kıyma 600 lira oldu. Bazı arkadaşlarımız boykot edelim dükkanı açmayalım diyor ama biz kapatsak yanı başımızdaki zincir marketler açık kalacak. Zaten müşterimiz az. Olan müşteriyi de marketlere kaptırır. Batarız. Ayrıca besiciyi mi? Aracıyı mı? Firmaları mı? Bakanlığı mı protesto edeceğiz? Karşımızda bir kişi yok ki" dedi.