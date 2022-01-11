Artan hasar maliyetleri ve yükselen primler tüketiciyi bu yıl zorlayacak

11 Ocak 2022 Salı, 04:00

TL’deki erime ve tedarik sorunları nedeniyle artan hasar maliyetlerinin, bu yıl özellikle oto branşlarını tartışılır hale getirmesi kaçınılmaz. Üstelik tavan fiyat uygulanan zorunlu trafik sigortası primlerine 1 Şubat’tan itibaren bir kerelik yüzde 20 zam yapılacağı, sonrasında aylık artışların yüzde 1.5 olacağı hatırlandığında bu tartışma daha da hararetli olacak. İşte bu noktada hem sigorta yaptırılması hem poliçelerin kapsadığı teminatların iyi bilinmesine daha fazla dikkat edilmesi gerekecek.

Zorunlu trafik sigortasının sigortalıyı tam anlamıyla güvenceye almadığını hatırlatan Yaşar Üniversitesi’nden Dr. Oya Turhaner, olası hasarlarda mağduriyet yaşamamak için ek olarak “ihtiyari mali mesuliyet” teminatı yaptırılması gerektiğini belirtti. Turhaner, “Trafik sigortasının limiti var. Maddi teminat 1 Ocak’tan itibaren araç başına 50 bin lira, kaza başına 100 bin liraya çıkarıldı. Eğer bu miktarın üzerinde bir hasar olursa ve sizin kusur oranınız dikkate alınır ve üzerini cebinizden tamamlamak zorunda kalırsınız. Bu nedenle kaskoya, fark ödeyerek ihtiyari mali mesuliyet limitsiz olarak ekletilirse ortaya çıkacak olumsuzluklarda herhangi ek ücret ödemesi gerekmez” dedi. Turhaner ayrıca, kaskoda standart olarak yer alan yanma, çarpma, çarpışma ve hırsızlık gibi yaygın teminatların yanına deprem, sel ve kötü niyetli hareketlere karşı ek teminatların da alınmasını önerdi. Yine poliçedeki rayiç bedele de önem verilmesini istedi.

PERT ORANI YÜZDE 14

Yaşanan kazaların bir başka yönüne dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre ise oto check-up-ekspertiz sektörünün geçen yıl hareketli günler geçirdiğini, satılan yaklaşık 7.5 milyon ikinci el araçtan yüzde 70’inin ekspertiz işlemi gördüğünü vurguladı. Emre “Bu kapsamda ortalama her 100 araçtan 14’ünün pert (ağır hasarlı) olduğunu gözlemledik” dedi.

TÜFE, KASKODA YILLIK YÜZDE 62.8

Sigorta sektörü, TÜİK’in enflasyon (TÜFE) sepetinde üç başlık altında yer alıyor. Bu kapsamda Aralık 2021’de enflasyon önceki aya göre yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında yüzde 0.9, kasko ve zorunlu trafik sigortalarında yüzde 38.9 artarken sağlık sigortasında yüzde 0.6 düştü.

Yıllık bazda enflasyon yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında yüzde 5.6, sağlık sigortasında yüzde 21.9, kasko ve zorunlu trafik sigortalarında yüzde 62.8 arttı.

‘KURUN DENGESİNİ EN KISA SÜREDE SAĞLAMALIYIZ’

Güncel değerlendirmeler yapan Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı, özellikle oto branşlarına atıfla hasar ödemeleri döviz cinsinden maliyetlenirken poliçe primlerinin düşük kaldığına dikkat çekti. Bu noktada döviz kuru vurgusu yapan Kırmızı şöyle konuştu:

“Kurun dengede olması ve ülkemizin sermaye yapısının bozulmaması için hem firma hem sektör olarak üzerimize düşeni gerçekleştirmeye hazırız. Ümidimiz devletimizin kurun dengesini en kısa zamanda sağlayacak koşulları hazırlayacağı ve uygulayacağı yönündedir.”

124 MİLYAR TL’LİK TARIMSAL VARLIK SİGORTALANDI

Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi (TARSİM) Genel Müdürü Serpil Günal, tarım sektörünün 2021 yılıyla ilgili sigortalılık bilançosunu açıkladı ve “Türkiye genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında 2.5 milyon civarında poliçe üretildi ve 124 milyar TL’lik tarımsal varlık sigortalandı. Çeşitli nedenlerden ötürü zarar gören üretici ve yetiştiricilere 2.4 milyar TL hasar ödemesi yapıldı” dedi.

Serpil Günal’ın verdiği bilgiye göre, geçen yıl ürün bazında en çok hasar ihbarı fındık, buğday, üzüm ve arpada gerçekleşti.

‘TÜKETİCİLERİN MODÜLER ÜRÜNLERE TALEBİ ARTACAK’

Generali Sigorta Genel Müdürü Sylvain Ducros, sektörün yeni yıl gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Özellikle modüler sigortacılık ürünlerine talebin aratacağını belirten Ducros, bunu şöyle gerekçelendirdi:

“Artık daha bilinçli ve yalnızca ihtiyacı olana odaklanan bir tüketici olgusuyla karşı karşıyayız. Özellikle 18-35 yaş arasındaki kuşak ve sonradan gelecek Z ve Alfa kuşakları kişiselleştirilmiş, esnek ve bütçelerine uygun yapılara odaklanacak. Modüler ürünler ise her bütçeye uygun esneklikleri sayesinde, artan maliyetler göz önüne alındığında müşterilerin daha çok aradığı ürünler olmayı sürdürecek.” Ducros ayrıca, kendileri açısından “yaşam boyu ortaklık” stratejisinin merkezde olacağını vurguladı.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Aksigorta’nın yeni bir yönetim organizasyonuna gittiği, bu kapsamda Fahri Altıngöz’ün “genel müdür vekili” unvanıyla görevlendirildiği duyuruldu. Ayrıca şirkette ilk kez “Agile Yönetim” bölümü oluşturuldu.

- Tüm Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF), “2021 yılı Sektörün En İyilerini Seçiyoruz” başlığıyla bir anket başlattı. İnternet üzerinden doldurulacak ankete katılmak için son tarih ise 31 Ocak olarak ilan edildi.

- AgeSA’nın, 2021 yılı Kincentric Türkiye Best Employers araştırması kapsamında “Kincentric Türkiye En İyi İşyerleri” arasına girdiği açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre çalışan bağlılık oranı yüzde 83 oldu.

- VHV’nin, VHV International (VHVI) ve VHV Dijital Hizmetler adlı iki yeni yapı kurduğu açıklandı. Yurtdışı operasyonları yönetecek VHVI’nin yönetimine VHV Reasürans Üst Yöneticisi Maximilian Stahl da girdi.

- Sigorta eksperi ve akademisyen Mustafa Nazlıer’in editörlüğü, Milli Reasürans’ın katkılarıyla hazırlanan “İnşaat, İnşaat Sigortaları ve Hasar Uygulamaları” adlı kitap, Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlandı.