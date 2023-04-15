Artan kırmızı et fiyatları Rekabet Kurumu'nu harekete geçirdi: Ön araştırma başaltıldı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:41

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:41

Rekabet Kurumu, enflasyon nedeniyle son zamanlarda yükselmeye devam eden kırmızı et fiyatlarında spekülatif artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Rekabet Kurumu, son günlerde kırmızı et sektöründe yaşanan fiyat artışlarını yakın takibe alırken, kurum uzmanları da kırmızı et piyasasına yönelik inceleme ve gözlem çalışması yürütmeye başlattı.

Uzmanlar, piyasada faaliyet gösteren büyük besiciler ile büyük kırmızı et alım-satım merkezlerinde inceleme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda büyük besicilerin olduğu Kırşehir, Polatlı, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde incelemelerde bulunuluyor.

Kurum uzmanları, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili regülasyon kuruluşlarından da bilgi talebinde bulundu.

Ön inceleme çerçevesinde bayram öncesinde spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığı araştırılıyor. Böylece besi hayvanlarının, fiyat artışı beklentisiyle, kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Rekabet Kurumu mevzuatına göre, gelen başvuru üzerine ya da resen ön araştırma kararı alınabiliyor. Ön araştırma yapmakla görevlendirilen raportör, elde ettiği bilgi ve her türlü deliller ile konu hakkındaki görüşlerini 30 gün içinde Rekabet Kuruluna yazılı olarak bildiriyor.

Kurul, ön araştırma raporunun kendisine teslimini takip eden 10 gün içinde, bilgileri değerlendirerek soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar veriyor.