Kırmızı et fiyatları uçtu, ESK ile Tarım Kredi protokol imzaladı: Birer adetle sınırlı kıyma ve kuşbaşı!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 21:33

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 21:37

Et ve Süt Kurumu ramazan öncesinde et fiyatlarındaki artışın önünde geçmek için Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile bir protokol imzaladı. Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu tarafından ambalajlanmış 1'er kiloluk kıyma ve kuşbaşı paketleri raflarda yerini aldı.

1'ER ADET VERİLİYOR

Kıyma kilogramı 140, kuşbaşı ise 150 liradan satışa sunuldu. Tüm müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için ilk etapta ambalajlı kıyma ve kuşbaşıdan 1'er adet veriliyor.

'DIŞARIDA FİYATLAR 200-300 TL'

Müşterilerden Zafer Duran, kampanyanın güzel olduğunu belirterek, "Daha ucuz olmasını isterdik ama eldeki imkanlar bunlar. Buna göre iyi. Dışarda fiyatlar 200-300 lira. İnşallah devamı olur. Her geldiğimizde bulabilsek. Diğer marketlerde de olursa, Ramazan herkes için rahat geçer" diye konuştu.