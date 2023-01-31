Kırmızı et pişirirken yapılan hata. Besin değeri uçup gidiyor

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 20:40

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 20:40

Kırmızı et pişirirken et yıkanmamalı. Bir çok kişi kırmızı eti pişirmeden önce akan suyun altında yıkamayı tercih ediyor. Oysa bu son derece hatalı bir uygulama.

ET NEDEN YIKANMAZ?

Kasaplar ve aşçılara göre; Et, bakteri üreten bir besindir. Eti yıkamak bakterilerin dağılmasına sebep olabilir. Etin temizliğinden endişe ediyorsanız eğer et pişerken bakterilerden tamamen arınıyor, sağlıklı ve leziz bir forma kavuşuyor.

GIDA MÜHENDİSİNİN DİKKAT ÇEKTİĞİ UYARI

Eti yıkamanın mevcut mikroorganizma yükünü arttıracağını belirten Gıda Mühendisi Aslı Zuluğ önemli uyarılarda bulundu. Yıkanan etin tehlikeli olduğuna dikkat çeken Zuluğ, "Avuç içi sıcaklığı çok önemli. Etle ne kadar çok oynarsanız bu durum o kadar çok riske yol açıyor. Etle ne kadar haşır neşir olursanız içerdiği mikroorganizmaları çevreye dağıtırsınız. 30 dakikada hazırlama işlemini gerçekleştirin" uyarısında bulundu.

BESİN DEĞERİ GİDİYOR

Öte yandan 33 yıldır aşçılık yapan İbrahim Elmas'ta yaptığı açıklamada şunları söyledi; Kırmızı eti pişirmeden önce yıkamamak gerekiyor. Yıkanan etin besin değeri gidiyor. Bakterilerin çoğalması nedeniyle de sağlıksız hale geliyor. Ayrıca eti pişirirken fazla yağda kullanmamak gerek. Eti kendi yağında pişirmek en sağlıklısı. Kullanılan margarin ve zeytinyağı haricindeki yağlar etin besin değerinin azalmasına yol açıyor.

ETİ SAKIN SICAK SUDA BEKLETMEYİN

Yapılan başka bir hatada eti sıcak suda bekletmek. Eti sıcak su içerisinde bekletmek etin kısa sürede bozulmasına yol açacaktır. Etinizin kuru olmasından endişe ediyorsanız etin üzerinde zeytinyağı ve limon suyu gezdirmeniz en doğrusu olacaktır.