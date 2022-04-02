Artan maaşlar, zamlara dayanamadı, sofrada bir kuru ekmekle zeytin kaldı
İktidar, en düşük emekli aylığını 2 bin 500 liraya çıkardı. Bunu da “müjde” olarak duyurdu. Ancak yapılan artış eridi. Emekli geçen yıla göre, domateste 140, ette 11 kilo kayıp yaşadı.
Emeklinin alım gücü, aldıkları en düşük aylığın 1500 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarılmasına karşın son zamlarla düştü. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba rakamlarla anlattı.
KAYIP BİLANÇOSU
Ağbaba, emeklilerin iftar sofrasındaki bir yıllık kayıplarını değerlendirdi. Ağbaba, “2021’e göre artan fiyatlar nedeniyle ekmekten margarine, mercimekten tavuk etine birçok temel besin maddesinde emeklilerin kaybı arttı. 2021’deki 1500 TL’lik en düşük emekli aylığı 2022’deki 2 bin 500 TL’lik en düşük maaşı alım gücü geride bıraktı” dedi. Aradaki farkı örneklerle anlatan Ağbaba, şu bilgileri paylaştı: “Geçen yıla göre en düşük emekli aylıkları kıyaslandığında; emeklinin kaybı patateste 334 kilo, domateste 140, salatalıkta ise 67 kilo. Bakliyat ürünlerinde yaşanan kayıp; mercimekte 73 kilo, nohutta 37 kilo ve pirinçte ise 25 kilo oldu.”
‘SALATALIK LÜKS’
Emeklinin sofrasındaki en az kaybın ekmek ve zeytinde gerçekleştiğini belirten Ağbaba, “Geçtiğimiz yıla göre en düşük emekli aylıklarında ekmekteki kayıp 7 olurken, zeytindeki kayıp 7 kilo oldu. Emekliler bu yıl iftar sofrasını en iyi ihtimalle sadece kuru ekmek ve zeytinle kurabilecek” diye konuştu. “Et ve Süt Kurumu’nun son zamları ile birlikte ayda yılda bir de olsa emeklilerin sofrasına koyabildiği et yok oldu” diyen Ağbaba, “Emeklilerin sofrasındaki kayıp; ette 11 kilo, tavukta 29 kilo” dedi. Salatalığın da emekliye lüks geldiğini söyleyen Ağbaba, “Emekli aylık son bir yılda sadece yüzde 66 oranında zamlanırken aynı dönemde domatesin fiyatı yüzde 169, salatalığın fiyatı yüzde 150, maydanozun yüzde 146 ve rokanın fiyatı yüzde 139 arttı” ifadelerini kullandı.
‘ALAY EDİYORLAR’
Emeklilerin durumunu değerlendiren Ağbaba, şunları kaydetti: “Türkiye’de 8 milyon emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında aylık alıyor. Ama iktidar emeklilere verilen zammı ve 100 TL’lik zamlı ikramiyeleri müjde gibi sunmaya, emeklilerimizle alay etmeye devam ediyor. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine eşitlenip aylık bağlama oranlarında yeniden değişikliğe gidilmediği sürece emeklilerimiz çalıştıkça yoksullaşmaya devam edecek. Ayrıca biktidara sesleniyoruz; emeklilerin bayram ikramiyeleri bu bayramda asgari ücret tutarında ödensin, emeklilerimiz bir nebze rahat etsin.”
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