Artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle sanayide kısıtlamalar başlıyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupalı ülkeleri vuran enerji krizi, Rusya ile dost olmasına rağmen TL’deki yüksek değer kaybı sebebiyle Türkiye’yi de vurdu.

Türkiye’de sanayinin kullandığı doğalgaz 2022’de yüzde 273, elektrik ise yüzde 266 zamlandı. Bu zamlarla üretimde zorlanan sanayide ilk kayıplar geldi. Ege Seramik dün öngörülemez enerji maliyetleri ve yüksek enflasyon nedeniyle bazı tesislerinde üretimde kısıtlamaya gittiğini duyurdu. Bu açıklama geçen yıl enerji kısıtlaması ile karşılaşan sanayicilerde tedirginlik yarattı. Enerjide bir zam daha bekleyen sanayici, kamunun doğalgaz depolarını dolu tutması ve kısıtlama yapmaması gerektiğini vurguladı.

YENİ ZAMLAR BEKLENİYOR

Resesyon ve piyasalardaki dengesizlik sebebiyle tüm dünyada iş insanlarının diken üstünde ve karamsar olduğunu belirten Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Artık standart ürünlerle sürümden kazanma şansı bitti. Katma değerli ürünlerle maliyetlerdeki artışları direkt fiyatlarımıza yansıtabilmeliyiz. Yoksa bu maliyetler taşınamaz hale geldi” dedi. Şirket olarak krizi aşabilseler de sektörde daha ağır duyumlar aldıklarını söyleyen Kocaer, sektörün yeni bir enerji zammına hazırlık yaptığını belirtti.

Artan enerji maliyetlerinden dolayı firmaların artık aylık hesaplar yaptığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Vecdet Salgın, “Enerji maliyetleri sürekli artıyor, yeni zamlar da konuşuluyor, kurlar enflasyona göre düşük seviyede kaldı, Avrupada tüketim düşüyor. Tüm bunları düşününce bu kış kritik diyebiliriz” dedi.

Söktaş Tekstil CEO’su Muzaffer Kayhan ise şunları söyledi: “Özellikle bu kış sektörü korkutuyor. Birkaç noktada üretim yapan bazı firmaların üretimlerini durdurmaya başladıklarını duyuyoruz. Türkiye’nin elde ettiği ihracat şansını kaybetmemesi için enerji maliyetlerine çare bulunmalı yoksa ihracat da riske girecek. Biz ilk aşamada enerji zamlarının erken duyurulmasını istiyoruz.”

DEPOLARA DİKKAT

Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz ise “Kamunun özellikle doğalgaz depolarımızı dolu tutması büyük önem arz ediyor. Zira geçtiğimiz yıl yaşanan kesintileri bir daha yaşayamayız. Ülkemizde enerjideki artış sürekli sanayinin üzerine yıkılıyor. Bu değişmeli” derken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise “İşletmelerin enerji maliyeti iki katına kadar çıktı. Bunun yanında küresel çapta ekonomiler yavaşladı. Bu yavaşlamayla talep artış hızında bir yavaşlama oldu” diye konuştu.

DIŞA BAĞIMLILIK KORKUTUYOR

KONDA Araştırma ve Temiz Enerji Haber Portalı tarafından, yapılan “Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi” araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre, ankete katılanların yüzde 55’i ?????Türkiye’de enerji konusundaki en büyük sorunu dışa bağımlılık olarak tanımlarken ikinci en büyük sorun ise pahalılık oldu. Ankete göre her beş kişiden dördü Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olmasından endişe duyuyor. Ankete katılanların yüzde 71’i dışa bağımlılığın önüne geçmek için güneş enerjisine yönelmek gerektiğini düşünürken yüzde 64’ü rüzgâr enerjisini öne çıkardı.