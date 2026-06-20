Artan sıcaklıklar, dondurmalı tatlılara ilgiyi arttırdı

Adana’da etkisini artıran sıcaklar nedeniyle yurttaşlar, dondurmalı tatlılara yöneldi.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, bunaltıcı havadan kaçmak isteyen Adanalılar, özellikle dondurmalı tatlılara yoğun ilgi gösteriyor. Artan talep üzerine birçok işletme de menülerini yaz sezonuna özel serinleten tatlılarla zenginleştirmeye başladı.

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırırken, vatandaşlar yemek sonrası tercihlerini de mevsime göre şekillendiriyor. Tatlı işletmecisi Zeynep Geyik, müşterilerini serinletmek amacıyla menüsüne dondurmalı künefe, dondurmalı katmer ve çeşitli meyveli tatlı alternatifleri eklediklerini söyledi. Geyik, özellikle yaz aylarında hafif ve ferah tatlılara ilginin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

ŞERBETLİ TATLILARIN YERİNİ SERİNLETEN LEZZETLER ALDI

Tatlıcı Zeynep Geyik, yaz aylarında ağır şerbetli tatlılar yerine dondurmalı ürünlerin daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Adana sıcakları kendini iyice hissettirmeye başladı. İnsanlar doğal olarak daha serinletici tatlara yöneliyor. Biz de bu talebe karşılık menümüzde dondurma ağırlıklı ürünlerin sayısını artırdık. Künefeye, katmere ve farklı tatlı çeşitlerine dondurma ekleyerek yeni sunumlar hazırlıyoruz" dedi.

Müşterilerin özellikle dondurmalı ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Geyik, "Yaz sıcağında ağır tatlılar yerine daha hafif alternatifler ön plana çıkıyor. Biz de hem göze hem damağa hitap eden, serinletici ürünler hazırlıyoruz. Menümüzdeki çeşitlilik arttıkça müşteriler seçim yapmakta bile zorlanıyor. Adana’nın sıcak iklimine uygun, ferahlatıcı tatlılar sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dondurmalı tatlı yemeye gelen bir kişi "Dondurmalı tatlı yemekten keyif alıyorum. Böyle sıcaklarda çok hafif oluyor ve herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.



