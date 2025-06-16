Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!

Ortadoğu'daki gerilim, brent petrol fiyatlarının hızlı yükselerek 75 dolara ulaşmasına yol açtı. Benzine yapılan zamların ardından motorin fiyatlarında da artış bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA FİYATLAR REKOR SEVİYELERE ÇIKABİLİR Hürmüz Boğazı’nın kapanması halinde brent petrolün varil fiyatının 150 doları aşarak rekor kırabileceği tahmin ediliyor. İran, dünyanın en önemli petrol geçiş noktası olarak nitelendirilen Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulundu.

PETROLDE REKOR TAHMİNLERİ Hollanda merkezli ING bankası, kapanma durumunda günlük 14 milyon varillik petrol arzının risk altına gireceğini ve fiyatların 120 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. ABD merkezli JPMorgan ise benzer şekilde uzun süreli kapanmanın fiyatları 150 doların üzerine çıkarabileceğini açıkladı. Boğaz’ın kapanması ayrıca hammadde ve tüketim mallarının ithalatını geciktirerek tedarik zincirlerinde sorun yaratabilir.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE AKARYAKIT FİYATLARI ETKİLENEBİLİR Hürmüz Boğazı’nın kapanması Türkiye’nin enerji güvenliğini de etkileyebilir. Merkez Bankası’nın raporuna göre brent petrol fiyatlarındaki yüzde 10’luk artış, benzin ve motorin fiyatlarını yüzde 7 oranında yükseltiyor. Akaryakıt fiyatlarının yaklaşık yüzde 50’si petrol fiyatı, yüzde 40’ı ise vergilerden oluşuyor.

BÖLGE BÖLGE AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa yakası: Benzin litre fiyatı: 48,39 TL

48,39 TL Motorin litre fiyatı: 47,76 TL

47,76 TL LPG litre fiyatı: 25,09 TL

İstanbul Anadolu yakası: Benzin litre fiyatı: 48,24 TL

48,24 TL Motorin litre fiyatı: 47,64 TL

47,64 TL LPG litre fiyatı: 24,49 TL

Ankara: Benzin litre fiyatı: 49,08 TL

49,08 TL Motorin litre fiyatı: 48,64 TL

48,64 TL LPG litre fiyatı: 24,99 TL

İzmir: Benzin litre fiyatı: 49,41 TL

49,41 TL Motorin litre fiyatı: 48,97 TL

48,97 TL LPG litre fiyatı: 24,94 TL