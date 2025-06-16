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Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!
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Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!

16.06.2025 09:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!

Ortadoğu’daki gerilim petrol fiyatlarını nasıl etkiledi? Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Motorin ve benzin fiyatlarında ne kadar zam bekleniyor? İşte tüm ayrıntılar...

Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!
Ortadoğu'daki gerilim, brent petrol fiyatlarının hızlı yükselerek 75 dolara ulaşmasına yol açtı. Benzine yapılan zamların ardından motorin fiyatlarında da artış bekleniyor.
Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA FİYATLAR REKOR SEVİYELERE ÇIKABİLİR

Hürmüz Boğazı’nın kapanması halinde brent petrolün varil fiyatının 150 doları aşarak rekor kırabileceği tahmin ediliyor. İran, dünyanın en önemli petrol geçiş noktası olarak nitelendirilen Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulundu. 
Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!

PETROLDE REKOR TAHMİNLERİ

Hollanda merkezli ING bankası, kapanma durumunda günlük 14 milyon varillik petrol arzının risk altına gireceğini ve fiyatların 120 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. ABD merkezli JPMorgan ise benzer şekilde uzun süreli kapanmanın fiyatları 150 doların üzerine çıkarabileceğini açıkladı. Boğaz’ın kapanması ayrıca hammadde ve tüketim mallarının ithalatını geciktirerek tedarik zincirlerinde sorun yaratabilir.

Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!

TÜRKİYE'NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE AKARYAKIT FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

Hürmüz Boğazı’nın kapanması Türkiye’nin enerji güvenliğini de etkileyebilir. Merkez Bankası’nın raporuna göre brent petrol fiyatlarındaki yüzde 10’luk artış, benzin ve motorin fiyatlarını yüzde 7 oranında yükseltiyor. Akaryakıt fiyatlarının yaklaşık yüzde 50’si petrol fiyatı, yüzde 40’ı ise vergilerden oluşuyor.
Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!

BÖLGE BÖLGE AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası:

  • Benzin litre fiyatı: 48,39 TL
  • Motorin litre fiyatı: 47,76 TL
  • LPG litre fiyatı: 25,09 TL
Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!
İstanbul Anadolu yakası:
  • Benzin litre fiyatı: 48,24 TL
  • Motorin litre fiyatı: 47,64 TL
  • LPG litre fiyatı: 24,49 TL
Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!
Ankara:
  • Benzin litre fiyatı: 49,08 TL
  • Motorin litre fiyatı: 48,64 TL
  • LPG litre fiyatı: 24,99 TL
Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!
İzmir:
  • Benzin litre fiyatı: 49,41 TL
  • Motorin litre fiyatı: 48,97 TL
  • LPG litre fiyatı: 24,94 TL
Artış tutarı belli oldu: Akaryakıta dev zam yolda!

AKARYAKITA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1,7 TL zamlanacak.

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