Arz arttı hisseler ralli yaptı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:47

Stabil kurlar ve düşük faiz politikası nedeniyle son dönemin en gözde yatırım alanı Borsa İstanbul’da oldu. Birikimlerini yüksek enflasyondan korumak isteyen birçok yatırımcının da yönelmesiyle Borsa İstanbul, tarihinin en yüksek seviyelerini görmeye başladı. Son olarak, BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0.49 artışla günü 5.214 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Hürriyet'in aktardığına göre borsadaki artıştan Otomotiv Şirketleri de nasibini aldı. BIST 100 endeksinde işlem gören 8 otomotiv şirketinin 8’i de Hisse fiyatını yılbaşından bu yana en az yüzde 87’nin üzerinde arttırarak yatırımcısını yüzde 85.5 olarak açıklanan resmi enflasyon karşısında üzmedi. Otomotiv hisse fiyatlarının tamamındaki ortalama artış ise yüzde 220’yi buldu.

ARALIKTA EN YÜKSEK GETİRİ ANADOLU ISUZU'DA



3 Ocak 2022’de başlayan yılın ilk işlem gününden, tarihi rekorun geldiği 16 Aralık 2022 tarihli işlem gününe kadar olan aralıkta en yüksek getiriyi yüzde 656 ile Togg’un da ortakları arasında yer alan Anadolu Isuzu sağladı. Şirketin yıla 34.64 TL’ye başlayan hisse fiyatı geçtiğimiz haftayı tam 262 TL ile kapattı. Anadolu Isuzu’dan sonra BIST 100’de en yüksek getiri sağlayan ikinci otomotiv şirketi Doğuş Otomotiv oldu. Yeniyıla 36.28 TL hisse fiyatıyla başlayan şirket, geçtiğimiz haftayı 159.9 TL hisse değeriyle tamamlayarak yılbaşından bu yana yüzde 340 oranında prim yapmış oldu. Karsan hisseleri ise aynı dönemde yüzde 268 getiri sağlayarak hisse fiyatını 3.64 TL’den 13.41 TL’ye çıkardı.

TOFAŞ, FORD’U GEÇTİ

Yılbaşından bu yana hisse fiyatını en çok arttıran dördüncü otomotiv şirketi yüzde 255 getiriyle Tümosan oldu. Yıla 19.06 TL hisse fiyatıyla başlayan Tümosan geçtiğimiz haftayı 67.75 TL’den kapattı. Aynı dönemde, Otokar’ın hisse değeri yüzde 184 artarak 967 TL’ye ulaşırken, Türk Traktör’ün hisse değeri yüzde 175 artışla 526.80 TL’ye yükseldi. Tofaş ve Ford Otosan’ın hisse fiyatları ise açıklanan resmi enflasyona yakın bir seyir izledi. Tofaş’ın hisse fiyatı sene başından bu yana yüzde 90 artışla 145.3 TL’ye ulaşırken, Ford Otosan’ın hisse fiyatı da yüzde 87 artışla 433 TL olarak gerçekleşti.

"ANA BELİRLEYİCİ UNSUR DÖVİZE BAĞLI FİYAT ARTIŞLARI"



2022 yılının hem Avrupa’da hem de Türkiye’de talebin dalgalı gerçekleştiği bir yıl olduğunu belirten Ata Yatırım Araştırma Analisti Zeynep Erman Tunakan, “2023 yılında iç pazarda krediye ulaşımın, çip krizindeki seyrin ve dövize bağlı fiyat artışlarının talep üzerindeki ana belirleyici unsur olacağını öngörüyoruz. Ayrıca, 2023 yılında Avrupa otomobil pazarının 2022’ye paralel gerçekleşeceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Tofaş’a olan ilginin Stellantis içerisindeki pozisyonun netleşmesinin ardından artabileceğini belirten Tunakan, Ford Otosan’ın ise ileriye yönelik yatırım planlarına dikkat çekti. Tunakan, Doğuş Otomotiv’in yurtiçi piyasalardaki güçlü performansının 2022 yılı boyunca hisse fiyatlarına yansıdığını da belirtti.