Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,41 değer kazanarak günü 5.188,82 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 125 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 7,30 ve holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 1,01 ile turizm oldu.
Analistler, Fed'in gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024'e kadar politika faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etmesinin, piyasalar tarafından "şahin" algılandığını ve pay piyasalarında satış baskısının arttığını belirtti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den, Avrupa Merkez Bankası da (ECB) üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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