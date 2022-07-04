Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü bugün açıklanacak TÜİK enflasyonunda
Bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları, milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaşlarını belirleyecek.
Bugün milyonlarca emekçinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamında. Haziran ayı enflasyonu memur ve emeklilerin yeni maaşlarını belirleyecek. Tahminlere göre haziranda altı aylık enflasyonunun yüzde 41 olması bekleniyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk ara zammın Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırı rakamını bile yakalamadığını belirten emekçilerin talebi ise zaten verilmesi gereken enflasyon farkı değil yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalanması.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, toplam 5.5 milyon emekli ve emekçi için geçen ocak ayından itibaren geçerli olan 6. dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) hükmünü yitirdiğini belirtti. Yeşil, “Yurttaşın markette pazarda gördüğü enflasyon yüzde 200’lere dayanmışken milyonlarca emekçiyi yüzde 7.5 artı TÜİK’in açıklayacağı enflasyon farkına mahkûm etmek insanlarla dalga geçmek demektir. İktidarın yanlış ekonomik tercihlerinin yükünü emekçiler çekmek zorunda değil, biz KESK olarak yeni bir TİS istiyoruz ve enflasyon farkının yeni bir zammış gibi lanse edilmesini kabul etmiyoruz. Alanlarda olacağız ve hakkımızı arayacağız” dedi.
Ücret artışlarının ücretli çalışanların alım gücünü artırmayacağını söyleyen Prof. Dr. Duran Bülbül ise ek bütçe ile vergi gelirlerinin yüzde 89 arttığını hatırlatarak “Maaşınıza gelen zam oranını bu yüzde 89’dan çıkarın önümüzdeki dönemde maaşınızın ne kadar eriyeceğini görmüş olursunuz. Çünkü sizlere bu kaşıkla verilen yüzde 25’lik zam, yüzde 89’luk vergi artışları ile kepçeyle alınmış olacak” dedi. TÜİK ve Merkez Bankası’nın açıkladığı verilerin reel piyasada yok hükmünde olduğunu söyleyen Bülbül, “Yıl sonuna kadar açlık sınırı 10 bin lirayı görecek” diye konuştu.
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