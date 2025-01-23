Asal Araştırma'dan 'asgari ücret' anketi: Asgari ücret yetersiz, ekonomi kötüye gidiyor

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:27

Güncelleme: 23.01.2025 - 12:27

ASAL Araştırma’nın yaptığı ankete göre 2025 asgari ücret zammını katılımcıların yüzde 64,7’si yetersiz buldu. Yüzde 60,5’i Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini düşünüyor. Açıklanan sonuçlar yurttaşların ekonomik sıkıntıların derinleştiğine dair kanılarının bulunduğunu gösteriyor.

1.800 kişiyle yapılan ankette katılımcıların büyük bir kısmı, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL’lik asgari ücreti yetersiz buluyor.

YÜZDE 64,7 ASGARİ ÜCRETİ YETERSİZ BULDU

Ankette yöneltilen, “Sizce 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret yeterli mi?” sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:

Evet, yeterli: Yüzde 18,2

Hayır, yetersiz: Yüzde 64,7

Cevap yok/Fikrim yok: Yüzde 17,1

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların büyük bir kısmı artan yaşam maliyetleri karşısında belirlenen asgari ücreti geçim için yetersiz görüyor. Asgari ücreti yeterli bulanların oranı %18,2’de kaldı, %17,1’lik bir kesim bu konuda fikir belirtmek istemedi.

YÜZDE 60 EKONOMİNİN KÖTÜYE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Bir diğer ankette katılımcılara, “Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye ekonomisi için 'iyiye' mi yoksa 'kötüye' mi gidiyor diyebilirsiniz?” sorusu soruldu. Alınan yanıtlara göre oranlar şu şekilde:

İyiye gidiyor: Yüzde 23,3

Kötüye gidiyor: Yüzde 60,5

Cevap yok/Fikrim yok: Yüzde 16,2



