ASELSAN'dan yurtdışına 65 milyon dolarlık satış
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 65,9 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN 65,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesine imza attı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında,
"ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına
yönelik 65,9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi
imzalanmıştır" denildi.
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