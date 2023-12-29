ASELSAN'dan yurtdışına 65 milyon dolarlık satış

Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:05

Güncelleme: 29.12.2023 - 16:05

ASELSAN 65,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesine imza attı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 65,9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır" denildi.

