40 yıldır daha iyisi yapılamadı: Toyota efsanesi 1984'ten beri satışta

Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:25

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:25

Land Cruiser 70 Serisi 2024 yılında 40. yıldönümünü kutlayacak, ancak bu Toyota'yı ona yeni bir makyaj yapmaktan alıkoymadı. Efsanevi arazi aracı Toyota'nın ana pazarı Japonya'da 2015'te üretimden kalkarak 9 yıl geçirdikten sonra şimdi Japonya'da yeniden tanıtıldı.

70 Serisi, Güney Afrika ve Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde satın alınabilirken, Toyota daha sıkı güvenlik düzenlemeleri nedeniyle 2015 yılında Japon serisinden çıkardı. Bu ihmal, yerel Land Cruiser ailesini çok daha yeni J250 (Kuzey Amerika'nın 2024 Land Cruiser'ı) ve küresel J300 modelleriyle birlikte genişleten güncellenmiş versiyonla giderildi.

LAND CRUISER 70 SERİSİ VERSİYONLARI

Japon müşteriler için satılan Land Cruiser 70 Serisi'nin 4.890 mm (192,5 inç) uzunluğundaki geleneksel beş kapılı SUV gövde stiliyle sınırlı. Toyota'nın Avustralya pazarı için daha uzun çift kabinli bir pikap versiyonunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri için daha kısa üç kapılı bir SUV ve tek kabinli bir pikap versiyonu ortaya çıkardığını belirtmek gerekir.

UFAK DEĞİŞİKLİKLER

Yenileme, klasik Land Cruiser'ın zamansız dış tasarımını geliştirdi. Yuvarlak LED farlar ve karoserden çıkıntı yapan büyük göstergeler içeren yeniden tasarlanmış ön kısım, 1984 orijinal tasarımının zevkli bir şekilde modernize edilmiş bir yorumunu sunuyor.

EKLENEN TEKNOLOJİLER

Toyota mühendisleri Land Cruiser 70 Serisinin merdiven şasili alt yapısını geliştirerek yeni bir süspansiyon sistemi ve çeşitli elektronik geliştirmeler sundu. Bu iyileştirmeler, aracın kendine özgü arazi yeteneklerini korurken sürüş konforunu ve yol tutuş dengesini artırmayı amaçlıyor. Özellikle, elektronik diferansiyel kilidi ile donatılmış 4WD sistemi, Yokuş Kalkış Destek Kontrolü, Yokuş Aşağı Destek Kontrolü, Aktif Çekiş Kontrolü ve Araç Denge Kontrolü gibi özelliklerle tamamlanmaktadır.

LAND CRUISER 70 SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

70 Serisi'nin JDM versiyonu, SUV'un önceki versiyonlarına kıyasla emisyonlarda önemli bir iyileşmeyi temsil eden yeni 2.8 litrelik dört silindirli turbo dizel (1GD-FTV) ile donatılmıştır. Tamamen yeni Land Cruiser Prado'da (J250) da bulunan güç aktarma organı 201 hp (150 kW / 204 PS) ve 500 Nm (368.9 lb-ft) tork üretiyor. Güç sadece 6 vitesli Super ECT otomatik şanzıman aracılığıyla dört tekerleğe iletilir.

LAND CRUISER 70 SERİSİ TEKRAR SAHNEDE

Japon tüketicilerin makyajlı 2024 Toyota Land Cruiser 70'i ilk kez görmelerinin üzerinden bir aydan kısa bir süre geçti ve şimdi efsanevi arazi aracının tek seferlik bir versiyonu ocak ayındaki Tokyo Auto Salon'da sergilenecek.

Özel Land Cruiser 70, otomobil üreticisinin bir üretim iştiraki olan Toyota Auto Body tarafından hayata geçirildi. Yeni özel Land Cruiser mat siyah boyayla kaplandı ve bir dizi off-road aksesuarına sahip.

LAND CRUISER 70 SERİSİ FİYATLARI

Japonya'da 2024 Toyota Land Cruiser 70 Serisi yaklaşık 32 bin 500 ABD Doları fiyatla satışa sunulıyor. Daha büyük ve teknolojik açıdan daha gelişmiş Land Cruiser 300 Serisi ise 34.500 ABD Dolar'lık fiyatla geliyor.