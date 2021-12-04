'Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) kritik düzenleme: 2022'de AGİ ne kadar olacak?

04 Aralık 2021 Cumartesi, 10:03

Enflasyon ve artan döviz kurlarıyla birlikte hayat pahalılığı her geçen gün kendisini daha da fazla hissettiriyor. Zor günlerden geçen yurttaşların gözü, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen 2022 asgari ücret tutarına çevrilmiş durumda. Bu süreçte Asgari Geçim İndirimi'nde de (AGİ) vergi iadesi çalışması yapılacağı konuşuluyor. İddianın sahibi ise iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi...

Gazetenin aktardığına göre; bekâr bir işçi için ödenen 268,31 liralık AGİ, alınan gelir vergisi eklenerek 456,13 liraya çıkartılacak. Damga vergisi de alınmadığında buradan işçiye yapılacak katkı 483,28 liraya yükselecek.

İŞÇİ 4 BİN, İŞVEREN 3750 LİRA OLMASINI İSTİYOR

Asgari ücretle ilgili görüşmelerin ilki 1 Aralık'ta yapıldı. Tespit Komisyonu'nda hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.