Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:33

Güncelleme: 19.12.2024 - 14:33

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız." ifadelere nedeniyle 4. bir toplantının olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı ne zaman saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve 4. toplantı tarihinin belli olmadığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTIDA NELER OLDU?

Rakamların konuşulmasının beklendiği üçüncü toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar açıklamasında "Temennimiz hayırlı olması. Sabah saatlerinde başkanlar kurulumuzda buluştuk. Sonrasında da komisyona katıldık. Rakam olarak hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi.