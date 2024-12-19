Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı ne kadar? 2025 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?
Asgari ücret zammı için kritik 3. toplantı tarihi milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla bekleniyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı ne kadar? 2025 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 3. tarihi belli oldu. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 asgari ücret zammı ne kadar? 2025 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.
Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor. Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.
İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
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