Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:00

Bedelli askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Bedellik askerlik sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki; Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2024 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2024 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2024 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 217.871,04 TL’dir.