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Asgari ücret ara zam gelecek mi? 2026 Temmuz Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücret ara zam gelecek mi? 2026 Temmuz Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

4.06.2026 12:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Asgari ücret ara zam gelecek mi? 2026 Temmuz Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücret ara zammında yapılan son dakika açıklamaları gündemde geniş yer bulmaya devam ediyor. Peki, Asgari ücret ara zam gelecek mi? 2026 Temmuz Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
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Türkiye'de milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret ara zam gelecek mi? 2026 Temmuz Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Memur-Sen’in talepleri ve kamuoyundaki beklentilere yönelik değerlendirmelerde bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise net bir mesaj verdi.

Güler, dar ve sabit gelirli kesimlere destek verdiklerini vurgulamakla birlikte, mevcut durumda herhangi bir zam hazırlığının bulunmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok; bunu ifade etmek isterim. Biz her zaman dar gelirlilerimizin ve emeklilerimizin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz.”

2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olmuştu.

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