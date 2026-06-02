Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırının altına sarkarak 94.30 dolar seviyelerine kadar gevşemesi ve döviz kurundaki yatay seyir, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirimi beraberinde getirdi. Peki, Benzin ve Motorin ne kadar oldu? 2 Haziran 2026 pompa fiyatları
2 HAZİRAN 2026 BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,92 lira
Motorin: 65,27 lira
LPG: 31,99 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,78 lira
Motorin: 65,13 lira
LPG: 31,39 lira
Ankara
Benzin: 63,89 lira
Motorin: 66,39 lira
LPG: 31,97 lira
İzmir
Benzin: 64,17 lira
Motorin: 66,66 lira
LPG: 31,79 lira