Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırının altına sarkarak 94.30 dolar seviyelerine kadar gevşemesi ve döviz kurundaki yatay seyir, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirimi beraberinde getirdi. Peki, Benzin ve Motorin ne kadar oldu? 2 Haziran 2026 pompa fiyatları

2 HAZİRAN 2026 BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,92 lira

Motorin: 65,27 lira

LPG: 31,99 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,78 lira

Motorin: 65,13 lira

LPG: 31,39 lira

Ankara

Benzin: 63,89 lira

Motorin: 66,39 lira

LPG: 31,97 lira

İzmir

Benzin: 64,17 lira

Motorin: 66,66 lira

LPG: 31,79 lira