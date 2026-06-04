Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 4 Haziran 2026 Perşembe...

Altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolar endeksindeki zayıflığın yatırımcı talebini desteklemesiyle perşembe günü yükselişe geçti. Piyasalar, ABD, İsrail ve İran hattındaki jeopolitik gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.591 TL Çeyrek altın 10.877 TL Cumhuriyet altını 43.363 TL Ons altın 4.464 dolar Yarım altın 21.741 TL Tam altın 43.106 TL Gremse altın 108.095 TL

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Spot altın yüzde 0,7 değer kazanarak ons başına 4.461,09 dolara yükseldi. ABD’de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 artışla 4.487,90 dolardan işlem gördü.

Dolar endeksindeki geri çekilme, altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

'ALTININ YÖNÜ PETROL VE DOLARA BAĞLI'

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarının seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Waterer, “Altının yükselişi hâlâ büyük ölçüde petrol ve doların seyrine bağlı. Bu iki unsur geri çekildiğinde altın yükseliyor. Bu nedenle kalıcı bir ivme kazanabilmesi için ABD-İran ilişkilerine dair olumlu haber akışına ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE LÜBNAN ATEŞKESTE UZLAŞTI

Trump yönetimi, İsrail ile Lübnan’ın çatışmaları sona erdirmek amacıyla ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bu gelişme, İran ile yaşanan gerilimin de daha geniş kapsamlı diplomatik adımlarla çözülebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı hedefleyen karar tasarısını kabul etti. Karar, uzun süredir devam eden çatışmaların ABD iç siyasetinde de tartışma yarattığını ortaya koydu.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

Petrol fiyatları, İsrail-Lübnan ateşkesinin ABD ile İran arasında daha kapsamlı bir uzlaşmanın önünü açabileceği beklentisiyle geriledi.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği değerlendirilirken, bu durumun merkez bankalarının faiz politikaları üzerindeki etkisi de piyasaların odağında bulunuyor.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluştururken; enflasyon endişeleri ise güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ

Spot gümüş yüzde 0,6 yükselişle ons başına 73,13 dolara çıktı. Platin yüzde 0,7 artışla 1.872,11 dolara, paladyum ise yüzde 0,9 yükselişle 1.313,51 dolara ulaştı.