Asgari ücret cebe girmeden 59 dolar eridi

Yayınlanma: 20.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 03:00

Bu yılın ikinci yarısı için net 11 bin 402 lira olan asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolara denk geliyordu. Dün öğleden sonra dolar kuru 26.93 lira seviyesindeydi. Asgari ücretin karşılığı dün itibarıyla 423 dolara indi. Asgari ücret uygulamaya girdiği daha ilk ayda 59 dolar eridi. Dünkü kur üzerinden hesaplandığında kayıp 1590 liraya yaklaştı. Öyle ki ocak ayındaki asgari ücretin dahi altına gerilemiş oldu. Ocakta açıklanan 8 bin 500 TL’lik asgari ücret o günün kuruyla 454 dolar yapıyordu. Yani bugünkü zamlı asgari ücretten 31 dolar fazlaydı.

LPG’DE KAYIP 207 LİTRE

Asgari ücretin dolar karşısındaki kaybını temel tüketim ürünleri üzerinden hesaplayınca kara tablo daha net görünüyor. Yeni asgari ücret ile temmuz başında 435 litre benzin alınabiliyordu. Bu, akaryakıta gelen vergi zamlarının ardından dün itibarıyla 335 litreye düştü. 100 litre kayıp var. Yeni asgari ücret ile temmuz başında 476 litre motorin alınabiliyordu. Dün itibariyle 352 litre motorin alınabiliyor. Yurttaşın normal şartlarda ucuz olduğu için tercih ettiği motorinde kayıp benzinden daha fazla, motorinde 124 litre kayıp var.

Dar gelirlilerin araçlarında kullanılan LPG’de ise kayıp daha fazla. LPG fiyatı temmuz başında 11.25 liraydı. Asgari ücretin karşılığı bin 13 litre LPG’ydi. Dün itibarıyla LPG fiyatı 14.15 liraydı. Asgari ücretin karşılığı da 806 litreye indi. Kayıp 207 litre.

1 Temmuz’da dana kuşbaşının fiyatı 306 liraydı. Asgari ücretin karşılığı 37 kg dana kuşbaşıydı. Dün itibarıyla ise dana kuşbaşının fiyatı 390 liraya ulaştı. Asgari ücretle alınabilen dana kuşbaşı da 29 kg’ye indi. Asgari ücret daha cebe girmeden alınabilecek et 8 kg azaldı.