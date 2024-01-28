Asgari ücret cebe girmeden eridi: 1 gecede 700 ürüne zam!
Zincir marketlerde asgari ücret görüşmeleriyle başlayan etiket güncelleme mesaileri devam ediyor. 1 aylık süre içerisinde bazı ürünlerin etiketinin 2, bazı ürünlerin ise 3 kere etiketinin değiştirildiği görülürken 1 gecede 700 ürüne zam yansıdı.
Aralık ayında asgari ücretteki zam görüşmelerinin ardından başlayan etiket değiştirme mesaileri devam ediyor. Z
Zincir marketlerde asgari ücretin açıklanmasıyla devam eden etiket değiştirme işleminin önüne geçilemiyor.
Yılbaşının ardından bazı ürünlere tekrar zam yapan marketler, asgari ücret tüketicinin cebine girmeden etiketlerini tekrar değiştirdi.
1 aylık süre içerisinde bazı ürünlerin etiketinin 2, bazı ürünlerin ise 3 kere etiketinin değiştirildiği görüldü.
1 GECEDE 700 ÜRÜNE ZAM
TGRT’nin haberine göre, 1 gecede 700 ürüne zam yapan zincir marketlerde zamlar resmen yağmur gibi yağdı.
Zam şampiyonu ise süt ürünleri oldu. Raflarda bu kez en çok zamlanan ürünler tereyağı, peynir süt oldu.
Yumurta fiyatları da yerinde durmadı. Dün 54 liraya satılan bir ürün bugün 74 lira oldu.
Çiğ sütteki artışın ardından fiyatlar adeta uçuşa geçti. 150 liraya satılan bir yoğurt 220 lira oldu. Bir gecede neredeyse 70 lira zamlandı.
TEK SEFERDE 60 LİRA ZAM GELDİ
950 gramlık bir tereyağ 3 gün önce alsaydınız 352 lira 50 kuruştu. Ancak bugünkü fiyatı 418 lira oldu. Yani tek seferde 60 lira zam geldi.
Bir beyaz peynirin fiyatı ise 159 lira 50 kuruştan 190 liraya yükseldi. Yani 30 lira zamlandı.
1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 liraydı. O da artık 160 lira oldu. Yani tek seferde 40 lira arttı. Damacana suda da durum değişmedi. 19 litrelik bir suyun fiyatı 70 liradan 100 liraya çıktı.
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