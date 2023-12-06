Zincir markette 'Osmanlı' kavgası: 'Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti!'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 22:47

Güncelleme: 06.12.2023 - 22:47

İddiaya göre İstanbul Pendik'te bulunan zincir market şubesinde, bir kadın ile genç arasında yaşanan tartışma ilginç anlara sahne oldu. Elinde telefonla kayıt yapan kadın, tartıştığı gence, "Burası Osmanlı toprakları" diye çıkıştı.

"BURASI TÜRKİYE, ÜLKEMİ BENDEN ÇALAMAYACAKSINIZ"

Kadının sözlerine sinirlenen genç, bağırmaya başladı.

Genç, "Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim ülkemi benden çalmayacaksınız" sözleriyle bağırdı.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.