Asgari ücret cebe girmeden eridi: İşçi maaşlarında ocak ayı depremi!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Ücret Kayıpları İzleme Raporu”, yüksek enflasyon ve adaletsiz vergi politikalarının ücretleri aşındırmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

ENFLASYON VE VERGİLERİN ÜCRETLERE FATURASI BÜYÜYOR

Raporda, 2026’nın ilk ayında yalnızca sigortalı işçi ücretlerine yansıyan enflasyon kaybının 41,5 milyar TL olduğu, gelir ve damga vergilerinin yarattığı kaybın ise 71,6 milyar TL’ye ulaştığı ifade edildi. Böylece enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine Ocak 2026’daki toplam faturasının en az 113 milyar 18 milyon TL olduğu hesaplandı.

DİSK-AR raporunda, işçilerin toplam enflasyon ve vergi kaybının Ocak 2025’e kıyasla yüzde 41 arttığına dikkat çekildi. İşçilerin, Ocak 2026’da ortalama olarak ayın 7 gününü vergi, kesinti ve enflasyon için çalıştığı belirtildi.

ASGARİ ÜCRET DAHA CEBE GİRMEDEN ERİDİ

Rapora göre, ortalama işçi ücretinde vergi ve enflasyon kaynaklı kayıp, kesintiler hariç olmak üzere 4 bin 882 TL olarak gerçekleşti. Asgari ücretin ise yılın ilk ayında, henüz işçilerin cebine girmeden 1.359 TL değer kaybettiği ifade edildi.

ÜCRET ARTTIKÇA KAYIP ORANI DA YÜKSELİYOR

DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre, Ocak 2026’da asgari ücretin 1,5 katı düzeyindeki ücretlerin yüzde 23,4’ü, 2 katı ücretlerin yüzde 25,5’i, 2,5 katı ücretlerin yüzde 26,8’i ve 3 katı ücretlerin yüzde 27,7’si vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi.

Raporda, mevcut ekonomik koşullar altında ücretlerin satın alma gücünün hızla gerilediği ve emek gelirlerinin enflasyon karşısında korunamadığı vurgulandı.