Asgari ücret için kritik gün! Milyonları ilgilendiren zam pazarlığı bugün başlıyor: İlk toplantı bugün...

Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:07

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:40

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak ara zam için Asgari Ücret Komisyonu'nun yapacağı ilk görüşmede. Komisyon, ara zam oranını görüşmek üzere bugün (13 Haziran Salı) toplanıyor.

TOPLANTI SAAT KAÇTA?

Asgari ücretle ilgili pazarlık süreci bugün saat 14.00'te başlıyor.

Komisyonda işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ile hükümet tarafını temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bulunuyor. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

KOMİSYONDA 5'ER TEMSİLCİ YER ALACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

TOPLANTI NE KADAR SÜRECEK?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, toplantının yaklaşık 2-3 saat sürmesi bekleniyor. İşçi tarafı burada talebini iletecekken, işveren tarafı da ellerindeki verileri paylaşacak. Çalışma Bakanlığı mart ayından beri yaptığı saha çalışmalarını aktaracak.

TOPLANTI ÖNCESİ PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a önceki gün 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Asgari Ücret Komisyonu toplantısı öncesi işveren tarafını temsilen TİSK'ten açıklama geldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN BİR BEKLENTİ VAR"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için ilk toplantısı öncesi konuşan Akkol şu ifadeleri kullandı:

"TİSK'in duruşu belli. Ülkemizin ve çalışma hayatımızın önceliği olan her konu bizim için de önceliklidir. Şu an kamuoyunda asgari ücret güncellenmesine ilişkin bir beklenti var. Biz de bu beklentiyi karşılamak için Türk işverenleri olarak neler yapabilirizi masaya getireceğiz. Bu süreçte sosyal diyaloga önem veriyoruz. Yeni ekonomi programını nasıl destekleyebilirizi ve sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabilirizi düşünüyoruz. Çalışanlar tarafında beklentiye sahip konuları nasıl desteklerize odaklanıyoruz. Bunu sosyal diyalogla yapıyoruz. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bakanımız da sosyal diyalogu iyi bilen bir isim, uyumlu bir şekilde çalışacağımızı biliyoruz."

"ÇALIŞANLAR İYİ BİR GELİRE SAHİP OLSUN"

İşçi, işveren ve kamu ayrımını sevmediğini dile getiren Akkol, "Biz aynı gemideyiz, tek bir ülkemiz ve tek bir çalışma hayatımız var. İstihdam, çalışanlar ve işverenler bunlar birbirinden ayrılabilen unsurlar değil. İşverenler olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. Çalışanlar iyi gelire sahip olsun ki refah olsun. Bunlar birbiriyle entegre konular. Bu konuları bütün unsurlarıyla değerlendirip, ülkemiz için en hayırlı ve güzel şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BAYRAMDAN ÖNCE BELİRLENEBİLİR

Asgari ücret zammının, çalışanlar ve aileleriyle toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirdiğine dikkati çeken Akkol, şöyle devam etti:

"Hızlı bir şekilde, üçlü mutabakatla yani işçi ve işverenin razı olduğu, kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakatla asgari ücret sürecini tamamlama arzusundayız. Önümüzde bayram var. Bayrama girmeden asgari ücret zammının belirlenmesini istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak ortak mutabakatla imza attığımız güzel bir süreç temenni ediyorum."

"HALKIMIZIN TALEBİNİ KARŞILAYACAĞIZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısı öncesi bir açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Asgari ücret temalı konuşmasını gerçekleştiren Yılmaz, "Halkımızın taleplerini, beklentilerini karşılamaya bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Bu çerçevede özellikle enflasyon konusunun çok önemli öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken diğer yandan enflasyonun etkilerini, geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde yine yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili çalışanlarla, emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar yapılmaya başlanacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 KESİME BİRDEN DİKKAT ÇEKTİ

Yeni asgari ücret 3 kesime dikkat çeken Yılmaz, "Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu 3 kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu 3 kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne kadar hiçbir zaman çalışan, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde aynı yaklaşımı göreceğiz. Bir taraftan da trekabet gücümüz kayıtlı çalışma düzeninin devamı, istihdam artışı gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TABLOSU

Yeni asgari ücret için 500 dolarlık (1 dolar=23,30 TL) yani 11.650 TL alım gücü işçi tarafının masaya getireceği önemli bir eşik olarak dikkat çekiyor.

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,26 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarının da yüzde 18-20 bandında olması bekleniyor. Buna refah payı da eklenmesi bekleniyor.

Bakanlığın 3 aydır gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan anket çalışmaları masada olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Tüm veriler beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin yüzde 30-35 bandında bir artışla net 11 bin-12 bin TL bandı arasında bir rakamla belirlenmesi ortaya çıktı.