Asgari ücret için kritik hafta: İlk toplantı yarın

Yayınlanma: 12.06.2023 - 08:44

Güncelleme: 12.06.2023 - 08:44

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak ara zam için Asgari Ücret Komisyonu'nun yapacağı ilk görüşmede. Komisyon, ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise yarın saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı ziyaret edecek.

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek.

Asgari ücrete ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

EN ETKİLİ VERİ ENFLASYON

Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor.

Ancak en etkili veri enflasyon oluyor. Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

CEVDET YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Beklenti sürerken; ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuşmuştu.

'UZLAŞI' MESAJI

Yılmaz "Komisyon toplanacak. Biliyorsunuz, asgari ücret müzakereleri tek taraflı değil. İşçiler var, işverenler var bir de bakanlığımız, kamu tarafı var. Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik gelişmeler enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak. Bu müzakereleri bekleyelim. Bu detayları tartışmanın bir anlamı yok" demişti.

"İşçiyi memnun edecek bir sonuç çıkacak mı" sorusunu yanıtlayan Yılmaz şöyle devam etmişti:

"Bizim AK Parti'nin kurulduğundan bu yana felsefesi şu olmuştur: Çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın en temel ilkelerinden biri bu. Yeni bir hadise değil bu. İktidara geldiğimiz günden bugüne hep aynı politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz."