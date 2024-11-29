Asgari Ücret Komisyonu toplantı tarihi belli oldu

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:52

Güncelleme: 29.11.2024 - 14:10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık’ta toplanacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 10 Aralık'ta gerçekleşecek.

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI ARTIŞLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 21 olarak revize etti. Bu oran üzerinden yapılacak bir artışla asgari ücret 20 bin 572 TL'ye yükselebilir.

Cumhurbaşkanının asgari ücreti bu oran üzerinden yukarı yönlü revize etmesi durumunda, yüzde 25'lik bir artış ile asgari ücret 21 bin 252 TL'ye çıkabilir.

2024 ve 2025 yılı enflasyon beklentilerinin ortalaması alındığında, yüzde 30-35 arasında bir artış yapılması bekleniyor.

Yüzde 30'luk bir artışla asgari ücret 22 bin 102 TL'ye çıkabilir.

Yüzde 35'lik bir artışla asgari ücret 22 bin 952 TL'ye ulaşabilir.

Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyon hedefini yüzde 44 olarak belirledi. Bakan Şimşek'in tahminlerine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 44-45 bandında kalabilir.

Yüzde 44'lük bir artışla asgari ücret 24 bin 482 TL'ye çıkabilir.

Yüzde 45'lik bir artışla asgari ücret 24 bin 652 TL'ye yükselebilir.