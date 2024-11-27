Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan o oranlar ve 2025 asgari ücret beklentileri...
Asgari ücretle ilgili geri sayım sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yıl sonu enflasyon beklentisi sonrası asgari ücrete yapılacak zam merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammında kullanılması muhtemel oranlar neler? 2025'te asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret görüşmeleri için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Geçen seneki süreçte olduğu gibi taraflarla bir araya geleceğiz ve aynı yöntemle devam edeceğiz" dedi.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI
Bugün bir başka gelişme ise 'yeniden değerleme oranı'nın açıklanması oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlanırken bu oranla ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları ve daha birçok kaleme gelecek zam da resmiyet kazandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı 43.93 olarak açıklandı. Pek çok kaleme 43.93 zam geleceğinin kesinleşmesinin ardından asgari ücrete yapılacak zam da tekrar gündeme geldi.
KOMİSYON GÖRÜŞMELERİ ARALIK'TA
2025 yılı asgari ücreti için karar süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülecek. 15 kişilik komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet tarafını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil edecek. Görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
'BU YILI YÜZDE 44-45 SEVİYESİNDE KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turizm Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, yıl sonu enflasyon hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Bu yılı yüzde 44-45 seviyesinde kapatmayı öngörüyoruz. Hedeflerimizin biraz üzerindeyiz çünkü hizmet enflasyonundaki katılık beklenenden uzun sürdü” dedi.
Asgari ücret zammında 2024 enflasyonu, 2025 enflasyon beklentisi, bu iki oranın ortalaması, yeniden değerleme oranı ile yapılan açıklamalar ve önceki verilen kararlar ışığında 2025 asgari ücret tahminleri ortaya çıktı.
İşte 2025 asgari ücrette beklenen o seviyeler...
ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI
Asgari ücret için olası zam oranları ve tahminler şu şekilde:
2025 ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 olarak revize etti. Bu oran üzerinden yapılacak bir zamla, asgari ücret 20 bin 572 liraya çıkabilir.
ENFLASYON BEKLENTİSİ VE REVİZE
Cumhurbaşkanının asgari ücreti bu oran üzerinden yukarı yönlü revize etmesi durumunda, yüzde 25'lik bir artış ile asgari ücret 21 bin 252 lira seviyesine yükselebilir.
ORTALAMA HESAP
2024 ve 2025 yılı enflasyon beklentilerinin ortalaması alındığında, yüzde 30-35 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Beklenen yüzde 30’luk artışla asgari ücret 22 bin 102 liraya ulaşabilir.
22 BİN 500 LİRAYI GEÇİYOR
Yüzde 35’lik bir zam oranında ise asgari ücreti 22 bin 952 liraya çıkaracaktır.
2024 ENFLASYONU KADAR ZAM
Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyon hedefini yüzde 44 olarak belirledi. Bakan Şimşek'in tahminlerine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 44-45 bandında kalabilir.
Yüzde 44’lük bir artışla asgari ücret 24 bin 482 liraya çıkabilir.
Yüzde 45’lik bir zam uygulanması durumunda ise asgari ücret 24 bin 652 liraya ulaşabilir.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE DİYOR?
Yeniden değerleme oranı ile yapılacak bir artışta, ehliyet, pasaport, MTV gibi birçok kalemde yüzde 43,93’lük bir zam uygulanacak. Asgari ücrete bu oranla zam yapılması durumunda ise yeni ücret 24 bin 470 lira olacak.
Aralık ayında başlayacak görüşmelerle yeni asgari ücretin yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.
2024 İLE AYNI ORAN KULLANILIRSA!
Geçen yıl, 1 Ocak 2023’te 8 bin 506 lira olan asgari ücret, 2024’te yüzde 99,86 artışla 17 bin 2 lira olmuştu.
Eğer aynı oran tekrar uygulanırsa 2025 yılı başında asgari ücretin 33 bin 980 lira 81 kuruşa çıkması bekleniyor. Bu beklenti, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'in 30 bin TL önerisiyle de örtüşüyor.
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