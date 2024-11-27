Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan o oranlar ve 2025 asgari ücret beklentileri...

Asgari ücret görüşmeleri için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağını açıkladı. Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Geçen seneki süreçte olduğu gibi taraflarla bir araya geleceğiz ve aynı yöntemle devam edeceğiz" dedi.