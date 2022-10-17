Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman artacak?
Asgari ücrete yapılacak olan zam yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında asgari ücrete yüksek enflasyon gözetilerek zam yapılacağını belirtiyor. Asgari ücret ne kadar artacak?
Aralık ayı yaklaştıkça enflasyonla giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündem olmaya başladı. Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023'ün ücretinin ne olacağı da merak konusu.
Seçim öncesi milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Merkezi bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geleceği gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuştu. Bu kapsamda 2023 yılı için asgari ücrette en az 8 bin 690 TL yani yüzde 58’lik bir artış olacağı ise konuşulmaya başlandı.
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