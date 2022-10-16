Mucize Aşk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Mucize Aşk nerede çekildi? Mucize Aşk'ın hikayesi gerçek mi?

16 Ekim 2022 Pazar, 18:15

Mucize 2: Aşk filminin çekimleri 2015 yılında başladı. Film 2019 yılında vizyona girdi. Yapımcılığını Murat Tokat'ın üstlendiği filmin müzikleri Tevfik Akbaşlı tarafından yapıldı.

MUCİZE AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mert Turak

Fikret Kuşkan

Biran Damla Yılmaz

Erdal Özyağcılar

Şenay Gürler

Sinan Çalışkanoğlu

Mahsun Kırmızıgül

Melis Sezen

Sera Tokdemir

Deniz Özerman

Suna Selen

Ali Sürmeli

Metin Yıldız

Meral Çetinkaya

Ayda Aksel

MUCİZE AŞK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri birbir gerçekleştirir.

MUCİZE AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

Mucize Aşk filmi Foça ve Kars'ta çekildi.

MUCİZE AŞK'IN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Mucize Aşk filmi gerçek bir hikayeden esinlenerek hazırlandı.



