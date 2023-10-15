Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar!
İktidarın 2024 yerel seçimler öncesinde asgari ücrete yüksek oranda bir zam yapması bekleniyor. Peki yıl sonunda asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...
Geçtiğimiz temmuz ayında 11 bin 402 lira olarak hesaplara yatırılan asgari ücret, yüksek enflasyon ve döviz kuru karşısında erimeye başladı.
Milyonlarca yurttaşın gözü asgari ücret rakamlarına yapılacak olan zam oranına çevrilmeye başladı.
Öyle ki art arda gelen zamlar ve hızla artan enflasyon rakamları ile hayat pahalılığı neden yurttaşlar ekonomik olarak az da olsa nefes almak istiyor.
KOMİSYON ARALIKTA TOPLANACAK
İşçi, işveren ve iktidar temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları asgari ücret belirlenirken önemli bir kıstas olacak.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
Merkez Bankası'nın 2023 Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 civarında olması bekleniyor.
Yıl sonunda belirnecek asgari ücrette, 6 aylık enflasyon oranları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ve memur zam oranları referans alınacak.
HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET TUTARI
Sabah'ın haberine göre, 6 aylık enflasyon oranları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranının yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alması bekleniyor.
Buna göre, yeni asgari ücretin yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenmesi bekleniyor.
Hesaplanan oranlara göre net asgari ücret tablosu şu şekilde;
|
Zam Oranı (%)
|Net Asgari Ücret (%)
|40
|15.962 TL
|45
|16.532 TL
|50
|17.103 TL
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