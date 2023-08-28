KKM'deki korkunç tablo rakamlara yansıdı: Milyonlarca asgari ücretliye bedel

Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:34

Güncelleme: 28.08.2023 - 12:34

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki para arzı şiddetli büyümeye devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM toplam büyüklüğü 18 Ağustos haftası itibarıyla 50.2 milyar TL artışla 3.41 trilyon TL oldu.

KKM hesaplarının toplam dolar karşılığı ise 125.9 milyar dolar seviyesine geldi.

KKM'nin aylık ortalama kur ile gideri de 7,9 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ağustos ayı dolar kuruyla birlikte bu tutar 213 milyar seviyesini aşıyor.

KKM'nin ortalama bir aylık gideri 18,7 milyon asgari ücretli çalışanın bir aylık maaşına denk geliyor.

Aylık bazda ise bu gider ile 1 milyon 567 bin kişiye bir yıl boyunca asgari ücret ödenebiliyor.

İKTİDAR GERİ ADIM ATTI

İktidar ise KKM'den çıkış yolları arıyor.

Merkez Bankası, büyüklüğü 125.9 milyar dolara ulaşan KKM hesaplarını azaltmak için yeni uygulamaları devreye aldı.

Bu doğrultuda bankalara, KKM'den TL mevduata dönüş teşviği tebliğ edildi.

Bankalar, ilk adım olarak dijital kanallardan döviz dönüşlü KKM hesabı açılmasına son verdi.

Ayrıca Merkez Bankası da politika faizinde sürpriz oranda artışa gitti.

Merkez Bankası'da politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25'e çıkarmasının ardından bankalar da mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti.