Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı net rakam verdi!

Türkiye'nin enflasyonla mücadele politikaları sürerken, yıl sonu enflasyon hedefi ve buna bağlı olarak belirlenecek memur, emekli ve asgari ücret artışları milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un hesaplamalarına göre, zam oranları enflasyonun gölgesinde kalarak alım gücünü artırma mücadelesi veriyor.

ZAM TABLOSU NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 10 ayda yüzde 28,62 olarak gerçekleşti. Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun yüzde 1’er artması halinde, yıl sonu enflasyonu yüzde 31,2’ye ulaşarak hükümetin açıkladığı yüzde 31 hedefinin yakalanması mümkün görünüyor.

Bu senaryoya göre, Ocak ayında maaşlara yansıyacak artışlar ise şu şekilde hesaplanıyor:

SSK–Bağkur Emeklileri: Yüzde 12–13 enflasyon farkı.

Yüzde 12–13 enflasyon farkı. Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 19–20 enflasyon farkı + 1.000 TL seyyanen artış.

Uzman Erdursun'a göre, bu hesaplama sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yıllık artışı yüzde 31 seviyesinde kalırken, memur ve memur emeklilerindeki toplam artış yüzde 40 civarında gerçekleşecek. Ancak uzman, bu oranların “yeterli görünse de alım gücünü artırmadığını” özellikle vurguluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ALIM GÜCÜ SORUNU

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL seviyesinden yüzde 12–13 artışla 19 bin TL bandına yükselmesi beklenmesine rağmen, bu artışın kira ve gıda gibi temel giderler karşısında yetersiz kalacağı belirtiliyor.

Özgür Erdursun’a göre, hükümetin mevcut ekonomi politikaları enflasyonu düşürmeye odaklandığı için, ek seyyanen artış, genel intibak veya refah payı gibi uygulamaların olasılığı düşük. Ancak, memur emeklilerine yapılacak yüksek artışın dengeyi sağlamak amacıyla SSK–Bağkur emeklilerine 6 puanlık refah payı getirebileceği belirtiliyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, en düşük emekli maaşı yaklaşık 20.250 TL’ye çıkabilir.

Asgari Ücrette En Güçlü Senaryo: Yüzde 25 zam ve 28 bin TL Bandı

2024 yılında Temmuz ayında ek artış yapılmayan ve mevcut durumda 22 bin 104 TL olan asgari ücret için de beklentiler netleşiyor.

SGK Uzmanı Erdursun, teknik olarak yüzde 16–20’lik artış beklendiğini belirtiyor.

Ancak "sahadaki ekonomik gerçekliğin” yüksek kira ve gıda enflasyonu nedeniyle farklı olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle, asgari ücrete yüzde 25 zam olasılığı en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor. Bu artışla birlikte yeni net asgari ücretin 27 bin 500–28 bin TL bandında olması bekleniyor.

ALIM GÜCÜ ENFLASYONUN GÖLGESİNDE KALDI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un derlediği son 5 yıllık verilere göre asgari ücrette nominal artış 8 kata ulaşmış olsa da, reel alım gücü hayat pahalılığı nedeniyle bu artışları takip edemedi.

Erdursun, durumu şu sözlerle özetliyor:

Türkiye, ücret artışlarını belirlerken enflasyon hedefi ile vatandaşın alım gücü arasındaki mesafeyi kapatma mücadelesi veriyor.

Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak’ta açıklanmasıyla birlikte, emekli, memur ve çalışanların yeni yıla hangi gelir düzeyiyle gireceği kesinleşecek.