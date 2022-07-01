Asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam geldi?

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:22

Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez 29 Haziran'da ara yıl zammı için masaya oturdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ikincisi 30 Haziran'da yaptı. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni asgari ücret rakamı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Komisyonun çalışmalarının tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte açıklandı.

Asgari ücret belirlenen zam ile beraber 5 bin 500 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.