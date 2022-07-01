Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari ücret zammı 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

01 Temmuz 2022 Cuma, 00:10

Milyonlar emekçinin gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni asgari ücreti bekliyor.

Asgari ücrete yapılacak ara zammın 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girebilmesi için gereken yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre asgari ücret, komisyon kararına başka bir tarih belirtilmedikçe yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şunlar yazıldı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür."

2021’DE YÜZDE 50’LİK ARTIŞ OLMUŞTU

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırını 6 bin 391 TL, kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırınıysa 20 bin 818 TL olarak açıklamıştı.

Asgari ücret beklentilerini açıklayan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu en az 6 bin 780 TL, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) en az 20 bin 818 TL istemişti.

2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.