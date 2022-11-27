Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücrette son durum...
Asgari ücret zammında milyonlarca çalışanın gözü kulağı yıl sonuna kilitlenirken dikkat çeken açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacak" açıklamasında bulundu. Gelecek hafta itibariyle asgari ücret toplantısı tarihlerinin belirlenmesi bekleniyor.
2023 asgari ücret zammında son durum gelişmeleri, milyonlar tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan ara zamla brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak netleşen asgari ücrette yeni yıl zammı için komisyon ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştirecek. Yeni yıl öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan asgari ücret miktarı için beklentileri tespit etmek için Bakanlık araştırma yürütecek. Konuyla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aralık ayında çalışmalara başlanacağını söyledi.
2023 asgari ücret zammında son durum gelişmeleri, milyonlar tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan ara zamla brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak netleşen asgari ücrette yeni yıl zammı için komisyon ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştirecek. Yeni yıl öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan asgari ücret miktarı için beklentileri tespit etmek için Bakanlık araştırma yürütecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aralık ayında çalışmalara başlanacağını söyledi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücreti belli olacak.
ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.
ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce tamamlanacak anketin sonuçlarının, komisyon toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
Bakanlık, 2022'deki asgari ücreti belirleme sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadroyla araştırma yapmıştı.
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