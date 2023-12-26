Asgari ücrette sürpriz gelişme: 'Erdoğan kabine sonrası açıklayacak'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:54

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:13

2024 asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer aldığı asgari ücret tespit komisyonun 3. toplantıyı ne zaman yapacağı merak ediliyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın paylaştığı kulis bilgisine göre, çarşamba günü Kabine Toplantısı öncesi işçi ve işveren tarafının Beştepe’de bir araya gelmesi ve kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her iki tarafı yanına alarak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Asgari ücrette ağır basanın oranın yüzde 50 olduğu ifade ediliyor.

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRA İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM’ye çevrildi. Torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün itibarıyla devam edilecek. Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için görüşmelerin, bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Perşembe ya da en geç cuma günü çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyenin ödenmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

DİSK-AR'ın asgari ücret araştırmasına göre 2013-2023 döneminde Türkiye'de asgari ücretin Euro bazında yıllık ortalama değişimi yüzde 1,6 oldu. Böylelikle Türkiye AB ülkeleri arasında yıllık ortalama değişim bakımından son sırada yer aldı.