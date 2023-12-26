Yandaş Cem Küçük açıkladı: Erdoğan ve Şimşek'in asgari ücret pazarlığı!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:36

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:42

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından bu hafta açıklanması bekleniyor.

ŞİMŞEK'E MALİYETİNİ SORDU

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Küçük, TGRT’de katıldığı bir canlı yayındaki iddiasına göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret için 16 bin TL rakamını belirlediğini ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Mehmet Şimşek'e 17 bin liranın bütçeye maliyetini sordurduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın belirttiği 17 bin liranın bütçeye uyup uymayacağını araştırılmasını istediğini belirtti.

"GENELLİKLE YAPIYOR BUNU"

Cem Küçük canlı yayında şu sözleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'da şöyle bir bilgi var, onu da söyleyeyim. Aslında 16.000 TL de anlaşılıyor. Yani "bu kurtarır" diye. Erdoğan, "17 bin TL olursa bunun bütçeye maliyeti ne olur" diye Sayın Şimşek'ten ve galiba ekibinden bir hesap yapmasını rica ediyor. Ona göre bakacaklar 16 mi 17 mi olsun diye. Bugün Sabah Gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. "16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor" diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor."

Cem Küçük'e yanıt veren programın moderatörü ise, "16 bin TL'de mutabık kalındı diye Sabah Gazetesi yazıyorsa içeriden mutlaka bir bilgi alıyordur. Her asgari ücret döneminde, her memur emekli zammı döneminde yaşadığımız gibi Sayın Cumhurbaşkanı yine müdahale edecektir. "Şu kadar da benden" yapacaktır diye düşünüyorum. Genellikle yapıyor bunu" ifadelerini kullandı.