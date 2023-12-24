Asgari ücret ne zaman açıklanacak? AKP'li vekil tarih verdi

Yayınlanma: 24.12.2023 - 15:53

Güncelleme: 24.12.2023 - 15:53

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren Asgari Ücret Komisyonu’nun 3. toplantısını ne zaman yapacağı merak ediliyor.

"CUMA GÜNÜ AÇIKLANIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin cuma günü (29 Aralık 2023) açıklanacağını söyledi.

Kanal 7'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz."

TEK ZAM YAPILMASI PLANLANIYOR

2024 asgari ücretine tek zam yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi, ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi, yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” demişti. Işıkhan son mesajında ise kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesinde olmasını ümit ettiklerini, asgari ücretli çalışanları enflasyon karşısında koruma ilkesini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini söylemişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter” açıklaması yapmıştı.

Asgari ücret zammı konusunda ise birçok farklı beklentiler oluştu. Asgari ücrete en düşük yüzde 30, en yüksek ise yüzde 55 zam yapılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.