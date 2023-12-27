Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:57

Güncelleme: 27.12.2023 - 18:57

Asgari ücrete yapılacak zam oranı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama yapması bekleniyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışan 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı gerçekleşti. Toplanın ardından açıklama Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 19.30’da açıklama yapacak.