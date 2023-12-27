Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca yurttaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Yurttaşlar, asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrete yapılacak zam oranı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama yapması bekleniyor. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:
Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca çalışan 2024'te geçerli olacak yeni asgari ücreti merakla bekliyor.
İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı gerçekleşti. Toplanın ardından açıklama Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 19.30’da açıklama yapacak.
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