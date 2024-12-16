Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:03

Güncelleme: 16.12.2024 - 16:03

Asgari ücret görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. 16 Aralık bugün, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Haftaya yapılacak duyuruda 3. toplantı tarihi netleşecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ediyor. Komisyonun Aralık ayı sonuna kadar yapacağı 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek açıklanması gerekiyor. Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücretin açıklanma tarihinin bu tarih içerisinde belli olması bekleniyor.