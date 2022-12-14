Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı saat kaçta?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 10:49

Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından beklenen 2023 asgari ücret zammı toplantısı için gözler belirlenen takvime çevrildi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı, 7 Aralık 2022'de gerçekleşti.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 14 Aralık 2022'de gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI NEREDE?

Komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı saat 14:00'te başlayacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan, tüm ödemeleri ise dolaylı yoldan ilgilendiren “Asgari ücret 2023 zammı ne olacak” sorusunun cevabına bugün bir adım daha yaklaşılacak. Daha sonraki takvim henüz belirlenmese de yıl bitmeden yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Ancak nihai rakamı ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı ifade ediliyor.